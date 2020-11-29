450 وفاة و26 ألف إصابة بكورونا بفيروس كورونا في روسيا

سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأحد، أكثر من 450 وفاة و26.6 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل تراجعا مقارنة مع إحصاءات الأيام السابقة.

ورصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا في تقريرها اليومي، 26683 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 27100 إصابة أمس السبت و27543 إصابة الجمعة (ما كان أكبر زيادة منذ بداية الجائحة).

وبحسب روسيا اليوم، تتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85 وفي مقدمتها العاصمة موسكو (6798 إصابة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3701 إصابة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 22.1% من المرضى الجدد.

وكانت السلطات الصحية الروسية، سجلت خلال اليوم الأخير 459 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا (مقابل 510 وفيات في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 23 نوفمبر.