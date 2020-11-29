"بالم هيلز" تعلن عن إصدار سندات توريق بـ 1.6 مليار جنيه

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:13 م
بالم هيلز
بالم هيلز
نيفين سمير
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قالت البورصة المصرية اليوم أن شركة بالم هيلز للتعمير قد أعلنت عن إتمام الإصدار الخامس لتوريق محفظة أوراق قبض آجلة بقيمة 1.5 مليار جنيه بالتعاون مع البنك العربي الإفريقي الدولي وشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

واوضحت الشركة في بيان لالبورصة المصرية اليوم ، إن صافي قيمة العملية 1.25 مليار جنيه والتي تتعلق بعدد 1314 وحدة سكنية تابعة للشركة والتي تم تسليمها لعملاء الشركة في 10 مشروعات ، مضيفة أنه تم إتمام جميع الإجراءات الخاصة بالإصدار بما في ذلك الحصول على الموافقات المطلوبة من الهيئات الرقابية وتقرير التصنيف الائتماني للمحفظة، حيث تم طرح السندات بعد اعتماد تصنيف شرائح الاكتتاب من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني "ميريس" والتي تميزت بجودة ائتمانية عالية، حيث تراوحت تصنيفاتها بين A,AA,+AA.

وقام البنك العربي الإفريقي الدولي بدور مستشار الهيكلة ومدير ومروج الإصدار بالتعاون مع سي آي كابيتال، كما كام البنك ذاته بتغطية الإصدار بالكامل بالتعاون مع البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المتحد، وقام البنك أيضاً بدور أمين الحفظ.

وقال يس منصور رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة قامت بتوريق محفظة أوراق قبض آجلة بقيمة 3.6 مليار جنيه منذ بداية البرنامج عام 2016.

وأضاف، أن الصفقة ستنعكس بشكل إيجابي على القوائم المالية والمركز المالي للشركة خلال الربع الحالي من 2020.

وتوقع منصور، المزيد من معاملات التوريق خلال 2021، بإجمالي محفظة أرواق قبض أجلة تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليار جنيه.

وحققت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، أرباحاً بلغت 536.55 مليون جنيه خلال الفترة من ينايرحتى سبتمبر، مقابل أرباح بلغت 595.02 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 3.55 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.62 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وارتفع سهم الشركة في البورصة اليوم بنسبة 1% ليصل سعره الي 1.4 جنيه.

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