بهذه الطريقة.. دينا تروج بشخصيتها الجديدة فى "سكن البنات"

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:15 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة دينا على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت دينا عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام،
صورة لها ظهرت فيها ببلوزة بيضاء، وكانت الصورة من كواليس مسلسل سكن البنات، وعلقت قائلة"عائشة هانم فى "سكن البنات".



يذكر أن دينا ولدت في روما في إيطاليا، احترفت الرقص وعمرها 15 عامًا، حيث كانت في مرحلة الثانوية العامة، وانضمت لفرقة رضا الاستعراضية، تخرجت في كلية الآداب قسم الفلسفة جامعة عين شمس، وحاصلة على درجة الماجستير في الفلسفة، وهي شقيقة المغنية المعتزلة «ريتا» التي كانت تعمل في مجال الغناء في فترة ثمانينات القرن العشرين وقررت الأعتزال وارتداء النقاب بعد ذلك، بدأت شهرتها في تسعينات القرن العشرين وكانت بدايتها في الرقص في المرحلة الثانوية حافظت على موقعها في المقدمة رغم زحام الراقصات اللبنانيات والروسيات وقلة من المصريات في مصر.

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