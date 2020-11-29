تراجع أرباح "السويدي اليكتريك" بنسبة 30.5% خلال أول 9 شهور من 2020

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:07 م
السويدي اليكتريك
السويدي اليكتريك
نيفين سمير
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كشفت البورصة المصرية عن القوائم المالية المجمعة لشركة السويدي إلكتريك، خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، حيث أسفرت النتائج عن تراجع أرباحها بنسبة 30.5 % على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أنها حققت أرباحاً بلغت 1.93 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.78 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 31.47 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 34.54 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2019.

وعلى أساس ربعي، حققت الشركة أرباحاً بلغت 909.44 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 831.59 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بلغت 2.08 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 2.36 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2019.

وحققت الشركة خلال النصف الأول من 2020، أرباحاً بلغت 1.025 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.95 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 20.11 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 21.55 مليار درهم في الفترة المقارنة من 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بلغت 2.15 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 2.083 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

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