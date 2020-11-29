حدائق العاصمة الجديدة: الوصول متاح بالدراجات.. وزرعنا مليون متر مسطح (فيديو)

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس أحمد عبدالرازق، عضو مجموعة العمل المتابعة لتنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن المشروع يعتبر من أهم المشروعات بالعاصمة إذ يقام على مساحة 1000 فدان ويمتد على طول 10 كم ويوفر مناطق ترفيهية عالمية لجميع شرائح المجتمع المصري، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من الطرق وممرات المشاه ومسارات الدراجات، كما تعتبر من أكبر حدائق العالم.
وأضاف خلال لقا خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، اليوم الأحد، أن المشروع ينقسم إلى 3 قطاعات من الشرق إلى الغرب، وأن القطاع الأول على مساحة ‪"CP01"‬، بمساحة 375 فدانًا، ويضم هذا الجزء أكثر من 250 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، وهى الحديقة الإسلامية والحديقة المُغطاة والنادي الاجتماعي والمنتجع الصحي المتكامل والبحيرات والمطعم.
وتابع، أن القطاع الثاني "‪CP02‬"، بمساحة 306 أفدنة، ويضم أكثر من 240 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومشروعات متميزة وحديقة الأعمال الفنية والحديقة التراثية ومنطقة الألعاب الترفيهية وساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح، وهو ما يمثل مركز الأنشطة الثقافية والترفيهية.
وأردف، أن مساحة المسطح الأخضر بساحة الاحتفالات تبلغ 14 فدانا بواقع 60 ألف متر مسطح، جرى زراعة نحو 45 ألف مسطح نجيلة، وتحتوي على منطقة مطاعم وأبراج للمراقبة.
وشدد، على أن مصر تشهد شبكة طرق متكاملة تسهل الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى وجود ممرات للمشاه ومسارات دراجات ستسهل الوصول إليها، لافتًا إلى أن العمل نسبة الإنجازات في المشروع تجاوزت 30%، كما جرى زرع 100 ألف شجرة بالمشروع، كما أن هناك نحو مليون متر مسطح من النجيلة ومغطيات التربة.

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