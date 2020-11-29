"حاسبات عين شمس" تستضيف خبراء صناعة البرمجيات في اليوم التعريفي بالأقسام

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:04 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
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استضافت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، أربعة من خبراء صناعة البرمجيات في اليوم التعريفي بالأقسام الخاصه بالكلية وهم المهندس أيمن يسري من شركة Security meter والمهندس أيمن طاهر من شركة Rwabett والمهندس أحمد فوزي من شركة AN Games Studio والمهندس إسلام بكر من شركة Valeo.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وإشراف الدكتور. نجوي بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات وتنظيم الدكتور شيرين راضي مدير البرامج الجديدة والدكتور. ياسمين عفيفي مدير وحدة الخريجين بالكلية.

وتم عقد اليوم التعريفى من خلال اللقاء المباشر بالطلاب يوم السبت الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٠ بمدرج فهمي طلبه من الساعه العاشره صباحا وحتى الثانية عشرة والنصف ظهرا بحضور عدد كبير من طلاب الفرق المختلفة مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعى.

ودار اللقاء حول فرص التوظيف لخريجي الأقسام الجديدة وإحتياجات سوق العمل والمهارات العمليه المطلوبه وقام ممثلي الشركات بعرض تقديمي عن المجالات المختلفه حيث قام المهندس ايمن يسري بتقديم مجال الامن السيبراني، وقام المهندس ايمن طاهر بتقديم مجال تصميم الواجهات، وقام المهندس احمد فوزي بتقديم مجال صناعة الالعاب وقام المهندس اسلام بكر بتقديم مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي ختام اللقاء قام ممثلو الشركات بالرد على تساؤلات الطلاب.
"حاسبات عين شمس" تستضيف خبراء صناعة البرمجيات في اليوم التعريفي بالأقسام
"حاسبات عين شمس" تستضيف خبراء صناعة البرمجيات في اليوم التعريفي بالأقسام

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