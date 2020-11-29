مشروع تأهيل طلاب الفرق النهائية لسوق العمل CAREERY يجوب كليات جامعة حلوان

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
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بعد ١٠ أيام من انطلاق مشروع تأهيل طلاب الفرق النهائية لسوق العمل CAREERY والذي أطلقه مركز التطوير الوظيفي CDC بجامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتورة حنان كمال مدير المركز، استطاع المشروع تنفيذ  ١٨ دورة تدريبية بكليات التربية والحقوق والخدمة الاجتماعية والتجارة والعلوم والتمريض ومركز التطوير الوظيفي CDC وذلك بواقع تدريب ٥٠٠ طالب وطالبه.

وتستمر فعاليات المشروع لتبدأ بكليات التكنولوجيا والتعليم والآداب والاقتصاد المنزلي والمدينة وجاري التنسيق مع باقي الكليات وذلك بهدف إتاحة فرصة للطلاب لاستغلال فترة دراستهم وإمدادهم بالعديد من الخبرات والمعلومات التي تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج، وتزويد الشباب بالمهارات الحياتية اللازمة لتقدّمهم في المستقبل، هذا بالإضافة إلى اكتسابِ المعرفة والكفاءة والخبرات، لأن الدورات التدريبية التي تقدمها الجامعة للطلاب هي عبارة عن مهارات عملية ومعرفية.

وأوضحت الدكتورة حنان كمال مدير المركز أن المشروع مخصص لطلاب السنوات النهائية وتم إطلاقه عقب الحصول على موافقة مجلس الجامعة لتحقيق إفادة الطلاب وثقل الطالب معرفيًا ومهاريًا، وإعداده لسوق العمل في ظل دور مركز التطوير الوظيفي CDC بتقديم دورات تدريبية للطلاب والخريجين ليكونوا على مستوى مناسب مع احتياجات سوق العمل، وتم بالفعل التحاق العديد من الطلاب والخريجين بكبري الكيانات والشركات في التخصصات المختلفة.

جدير بالذكر أن مشروع CAREERY لطلاب الفرق النهائية يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل منها دورة مهارة البحث عن وظيفة، ودورة إدارة الذات، وذلك بصورة مجانية، وتأتي الدورات التدريبية المقدمة للطلاب من جامعة حلوان وفقا للاحتياجات المطلوبة في سوق العمل.

وكذلك دورة مهارة البحث عن وظيفة ويتعلم خلالها الطالب كيفية كتابة السيرة الذاتية وكيفية الاستعداد للمقابلة الشخصية وكيفية البحث عن وظيفة بالطرق التقليدية والطرق الإلكترونية وكيف يعد الطالب نفسه لسوق العمل، كما يقدم المشروع للطلاب دورة مهارات إدارة الذات ويتعلم فيها الطالب كيف يكتشف نفسه ويحدد نقاط القوة والضعف في شخصيته، وكيف يحدد أهدافه ويقوم بصياغتها بشكل جيد قابل للتنفيذ حتى يحقق أهدافه وكيف يخطط لمهام حياته، وكيف ينظم ويدير وقته، وكيفية التعامل مع المحيطين به في بيئة العمل.

مشروع تأهيل طلاب الفرق النهائية لسوق العمل CAREERY يجوب كليات جامعة حلوان
مشروع تأهيل طلاب الفرق النهائية لسوق العمل CAREERY يجوب كليات جامعة حلوان

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