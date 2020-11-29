رئيس جامعة بني سويف: وضعنا معايير موضوعية لاختيار عمداء 3 كليات

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:57 ص
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
Advertisements

عقدت لجنة إختيار عمداء الكليات برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، وبعضوية الدكتور أمين لطفي الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة ورئيس الجامعة السابق، والدكتور أنس جعفر، الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق، لإختيار عمداء كليات العلوم، والفنون التطبيقية، والهندسة، والتي كان سبق الإعلان عن التقدم لها.

وأكد الدكتور منصور، أن اللجنة استقبلت المرشحين لعمادة تلك الكليات لمناقشتهم حول أهم إنجازاتهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل داخل كل كلية والارتقاء بمستوى الخدمات التي يتم تقديمها للطلاب والنهوض بعملية البحث العلمي، حيث تم وضع عدد من المعايير التي تتسم بالموضوعية والنزاهة والشفافية في اختيار كل عميد، والتي تصب في النهاية في مصلحة الطالب الجامعي الذي يعتبر أساس المنظومة الجامعية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظة بني سويف محافظ بني سويف صحة بني سويف جامعة بني سويف تموين بني سويف تعليم بني سويف بني سويف أمن بني سويف

أخبار تهمك

شوبير يكشف كواليس إصابة هاني وأجايي قبل القمة

منذ ساعة و 14 دقيقة

أوباما يوضح حقيقة تهنئته لنجم الأهلي

منذ 43 دقيقة

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك نهائي إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

منذ ساعة و 28 دقيقة

مفاجأة.. عمرو أديب يكشف تفاصيلا جديدة عن واقعة انفجار المعهد القومي للأورام لأول مرة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

منذ حوالي 17 ساعة

الكاف يدرس نقل السوبر الإفريقي لبرج العرب

منذ أقل من ساعتين

بعد خسارة أفريقيا.. الزمالك يتحرك من جديد لحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يتبرأ أمام الجماهير من أزمة كهربا

منذ حوالي 21 ساعة

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ يوم

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ حوالي 23 ساعة

تخليد اسم مؤمن زكريا علي قميص الأهلى الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتحرك لضم صانع ألعاب في الموسم الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

شركة ملابس الأهلي تكشف عن لون القميص الجديد في الموسم المقبل

منذ حوالي 9 ساعات

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

نجم الأهلي: هناك عروض للرحيل داخل الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

تغييرات واسعة بين عمداء ووكلاء كليات جامعة كفر الشيخ

مجلس جامعة طنطا يكرم الحاصلين على جوائز "عتمان" (صور)

رئيس جامعة بني سويف يدشن "مجلس الطلبة" لروساء اتحاد الكليات (صور)

إعلان القائمة الأولية لعمادة كلية الطب بجامعة الفيوم (صور)

تعيين نائب لكل مدير لإعداد كوادر الصف الثاني بجامعة بني سويف

لجنة لتقييم المرشحين لعمادة كليتي التربية الرياضية والزراعة ببني سويف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:16 ص

شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

أوباما يوضح حقيقة تهنئته لنجم الأهلي

12:01 م

مفاجأة.. عمرو أديب يكشف تفاصيلا جديدة عن واقعة انفجار المعهد القومي للأورام لأول مرة (فيديو)

09:16 ص

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

01:58 م

نجم الأهلي: هناك عروض للرحيل داخل الدوري المصري

05:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!