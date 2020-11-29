إيران: مشروع قانون لإلغاء العقوبات ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:50 ص
روحاني
روحاني
وكالات
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أفادت قناة روسيا اليوم، بأن البرلمان الإيراني صوت بالأغلبية الساحقة على مشروع قانون "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات"، والذي يشمل رفع تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 20%.

 

وذكرت وسائل إعلامية، أم القانون يشمل إعادة التصميم القديم لمفاعل "أراك" للماء الثقيل، فيما حضر الاجتماع البرلماني 232 نائب من أصل 246، وصوتوا لصالح القرار.

 

وكان رئيس البرلمان العراقي، محمد باقر قاليباف، أكد أن "مشروع قانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات، سيحد من الأعمال الإرهابية التي يشنها العدو ضد إيران".

 

ويذكر أن رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع محسن فخري زادة، قتل يوم الجمعة الماضي في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ"الإرهابية".

 

وفي بيان لوزارة الدفاع قالت فيه: "عناصر إرهابية مسلحة هاجمت ظهر الجمعة، سيارة تقل محسن فخري زاده رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا بوزارة الدفاع".

 

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