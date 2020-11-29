التشكيلة المتوقعة لبرشلونة ضد أوساسونا في الدوري الاسباني

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:49 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام اليوم الأحد مواجهة برشلونة ضد أوساسونا والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني.


وشهدت اختيارات المدرب رونالد كومان للمباراة، عودة سيرجيو بوسكيتس إلى صفوف البارسا، عقب تسلمه التصريح الطبي للمشاركة في المباريات.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن التشكيلة المتوقعة لبرشلونة في المباراة كالآتي:

حراسة المرمى: شتيجن

الدفاع: ألبا - لينجليت - مينجويزا - دست.

الوسط: دي يونج - بوسكيتس - كوتينيو.

الهجوم: ديمبلي - ميسي - جريزمان.

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برشلونة الدوري الإسباني أوساسونا

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