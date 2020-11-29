تأجيل استئناف رئيس شركة على حكم حبسه بتهمة التهرب الضريبي لـ26 ديسمبر
الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:49 ص
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنح مستانف التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد بهى الدين، تأجيل نظر استئناف رجل الأعمال مصطفى الإمام رئيس مجلس إدارة شركة سينا كولا، بتهمة التهرب من دفع 383 مليون للضرائب العامة علي المبيعات في القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستانف تهرب ضريبى، لجلسة 26 ديسمبر المقبل لورود التقرير.
وأوضحت القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف التهرب الضريبى، إنه في غضون الفترة ما بين شهر يناير سنة 2011 حتي شهر ديسمبر سنة 2015 شركة، قام المتهم "م.م.ص "، رئيس مجلس إدارة شركة "سينا كولا"، بخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لإحكام وحدود الخصم تلك الفترة، بصفته مسجلا وخاضعًا لأحكام الضريبة العامة علي المبيعات، وتهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانونًا في 23 ديسمبر 2019.