تأجيل استئناف رئيس شركة على حكم حبسه بتهمة التهرب الضريبي لـ26 ديسمبر

قررت محكمة جنح مستانف التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد بهى الدين، تأجيل نظر استئناف رجل الأعمال مصطفى الإمام رئيس مجلس إدارة شركة سينا كولا، بتهمة التهرب من دفع 383 مليون للضرائب العامة علي المبيعات في القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستانف تهرب ضريبى، لجلسة 26 ديسمبر المقبل لورود التقرير.



