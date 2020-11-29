سلمي أبو ضيف تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:49 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
تحرص الفنانة سلمى أبو ضيف على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت سلمى أبو ضيف عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام،صورة لها ظهرت فيها بإطلالة جذابة، حيث اعتمدت على فستان قصير مكياج جريء أظهر جمال ملامحها، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



يذكر أن سلمى أبو ضيف عرض لها حكاية "لازم أعيش" تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي، بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، وسلمى أبو ضيف، وعدد آخر من الفنانين، والحكاية هى السادسة من مسلسل إلا أنا، الذى تتولى إنتاجه شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية ويعرض على شاشة dmc.

أخبار تهمك

شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

منذ أقل من ساعة

شرط سري يقرب برشلونة من ثنائي ليفربول

منذ حوالي 10 ساعات

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

شركة ملابس الأهلي تكشف عن لون القميص الجديد في الموسم المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يتبرأ أمام الجماهير من أزمة كهربا

منذ حوالي 20 ساعة

بعد خسارة أفريقيا.. الزمالك يتحرك من جديد لحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 42 دقيقة

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك نهائي إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ يوم

شوبير يكشف كواليس إصابة هاني وأجايي قبل القمة

منذ 41 دقيقة

تخليد اسم مؤمن زكريا علي قميص الأهلى الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

الكاف يدرس نقل السوبر الإفريقي لبرج العرب

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجأة.. عمرو أديب يكشف تفاصيلا جديدة عن واقعة انفجار المعهد القومي للأورام لأول مرة (فيديو)

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الأهلي: هناك عروض للرحيل داخل الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يتحرك لضم صانع ألعاب في الموسم الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:16 ص

شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

مفاجأة.. عمرو أديب يكشف تفاصيلا جديدة عن واقعة انفجار المعهد القومي للأورام لأول مرة (فيديو)

09:16 ص

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

01:58 م

الكاف يدرس نقل السوبر الإفريقي لبرج العرب

11:01 ص

نجم الأهلي: هناك عروض للرحيل داخل الدوري المصري

05:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!