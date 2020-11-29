



صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة 2020 عبر رابط وزارة القوى العاملة .. اعرف الموعد الآن





يترقب الآلاف من المواطنين الإعلان رسميا عن موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة التي تؤكد تصريحات المسئولين في وزارات القوى العاملة والمالية والتخطيط، أنه اقترب وبات وشيكا، وفي السطور التالية نوضح متى يكون صرف مبالغ المنحة للمواطنين المستحقين لها، وذلك في ظل تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات لبدء الصرف، وإليكم الآن كل ما يخص هذا الأمر.





الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة

في البداية، تشير إلى أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قدمت خلال اجتماع الحكومة عرضاً حول أعداد الذين سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.





كما أوضحت الوزيرة الذين سبق وقاموا بصرف هذه المنحة في دفعات سابقة.





أما عن الإجراءات التي تم اتخاذها للتعجيل بصرف المبالغ للمواطنين، فقد تضمن اجتماع الحكومة تكليف وزير المالية بتوفير التمويل اللازم لعملية الصرف.





كما أنه من المقرر أن تقوم الجهات لمعنية بما يلي:





- يتم التنسيق مع وزير الاتصالات لإرسال الرسائل النصية للمستفيدين.

- العمل على سرعة تحديد موعد لصرف المنحة لهم.





تحديد موعد الصرف

من المقرر أن يكون موعد صرف منحة العمالة الغير المنتظمة خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل.





وسيكون الصرف مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء قيام المستفيدين بالحصول على المنحة من الأماكن المخصصة لذلك.





وتم التشديد على تطبيق إجراءات التباعد وارتداء الكمامات لتجنب انتقال عدوى فيروس كورونا.





أسماء المستحقين

وينتظر المواطنون الذين قاموا بالتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة، معرفة موقفهم وذلك عبر رسالة من القوى العاملة.



