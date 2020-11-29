كراسة شروط الإسكان المتوسط 2020.. رابط وخطوات حجز وحدات الاسكان الاجتماعي الجديد 2020

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:41 ص
الاسكان الاجتماعي
الاسكان الاجتماعي
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كراسة شروط الإسكان المتوسط 2020.. رابط وخطوات حجز وحدات الاسكان الاجتماعي الجديد 2020

شروط الإسكان الاجتماعي المتوسط الجديد 2020، أعلن موقع هيئة المجتمعات العمرانية عن كراسة شروط الإسكان الاجتماعي الجديد البالغ عددها اكثر من 100 وحده سكنية ,أطلقت وزارة الإسكان رابط التقديم الرسمي لحجز وحدات الإسكان الجديد ، وأعلنت عن أماكنها وشروط وخطوات التقديم، ونقدم لكم متابعينا رابط وشروط التقديم وجميع التفاصيل حول حجز وحدات الإسكان المتوسط الجديدة.

كراسة شروط وحدات الإسكان المتوسط 2020
أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يوم الأحد عن فتح باب التقدم لحجز 1011 وحدة سكنية في خمسة مدن جديدة وهي “القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، والعبور، ورشيد الجديدة،وذلك عبر الموقع الرسمي الذي تم إطلاقه الخاص ببنك التعمير والإسكان .

رابط حجز وحدات الإسكان المتوسط 2020
للإطلاع على محتويات كراسة شروط الإسكان الاجتماعي (اضغط هنا).
ولحجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديد (اضغط هنا).

حجز شقق الإسكان الاجتماعي
من شروط التقديم على العميل تسديد 50 ألف جنيه مقدم حجز مع وجود أنظمة سداد ميسرة، واكد الوزير أن جميع شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والنماذج والمساحات وأسعار الوحدات وأسلوب السداد موجودة على الموقع الإلكتروني ابتداء من اليوم الاحد 29 نوفمبر 2020، فيما تم طرح الـ1011 وحدة سكنية، وهى 447 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 63 متر مربع إلى 125 متر مربع من حصة الهيئة بمشروعات أرابيا بمدينة القاهرة الجديدة والياسمين بمدينة 6 أكتوبر، والسويفي بمدينة العاشر من رمضان، وبندر الربيع بمدينة العبور، و564 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من 90 متر مربع إلى 93 متر مربع.​​​​​​​

كراسة شروط الإسكان المتوسط 2020.. رابط وخطوات حجز وحدات الاسكان الاجتماعي الجديد 2020

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