للأسبوع الرابع علي التوالي .. عقود النفط تحقق مكاسب قبل إجتماع أوبك غداً

حققت عقود النفط مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، قبيل الاجتماع المرتقب لمجموعة أوبك+ بدءا من يوم غد الاثنين.





وتلقت أسواق النفط دعما من الأنباء المتفائلة عن قرب طرح ثلاث لقاحات محتملة على الأقل لفيروس كورونا.





وقال محللو جي بي مورغان، إن توزيع اللقاح سيكسر الحلقة بين حركة النقل والأفراد وبين انتشار العدوى.





كما توقع البنك تراجع المخزونات 1.2 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن الطلب لن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة قبل منتصف 2022.





وتشير معظم التوقعات إلى أن أوبك+ ستؤجل رفع الإنتاج لمدة ثلاثة أشهر في اجتماعها خلال الأسبوع الحالي.





وكان من المخطط أن ترفع المجموعة الإنتاج مليوني برميل يوميا في يناير، ما يمثل نحو اثنين في المئة من الاستهلاك العالمي.



