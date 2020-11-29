وزير البترول : دعم المواد البترولية بمصر هبط 46% في الربع الأول من 2020
الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:33 ص
وكالات
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قال وزير البترول المصري يوم الأحد إن دعم المواد البترولية هبط نحو 46 % في الربع الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021.
وأوضح الوزير طارق الملا في تصريحات لرويترز أن "دعم المواد البترولية هبط إلى 3.9 مليار جنيه (249.8 مليون دولار) في الربع الأول من سبعة مليارات جنيه كانت بالموازنة ومقابل 7.25 مليار جنيه قبل عام".
تستهدف وزارة المالية أن يبلغ دعم المواد البترولية للسنة المالية الحالية نحو 28.193 مليار جنيه.
(الدولار = 15.61 جنيه مصري)
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