وزير البترول : دعم المواد البترولية بمصر هبط 46% في الربع الأول من 2020

قال وزير البترول المصري يوم الأحد إن دعم المواد البترولية هبط نحو 46 % في الربع الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021.





وأوضح الوزير طارق الملا في تصريحات لرويترز أن "دعم المواد البترولية هبط إلى 3.9 مليار جنيه (249.8 مليون دولار) في الربع الأول من سبعة مليارات جنيه كانت بالموازنة ومقابل 7.25 مليار جنيه قبل عام".





تستهدف وزارة المالية أن يبلغ دعم المواد البترولية للسنة المالية الحالية نحو 28.193 مليار جنيه.



