جماهير الأهلي تحتفل.. كرنفال شعبي في "بير أم سلطان" بلقب أفريقيا التاسع (صور)

احتفل جماهير النادي الأهلي في حي الباستين بمحافظة القاهرة، بفوز القلعة الحمراء على غريمه الزمالك، على ملعب استاد القاهرة، وحق الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا التاسعة.





ورصدت "الفجر" احتفالات شعبية لجماهير القلعة الحمراء بالمزمار والألعاب النارية، بمنطقة "بير أم سلطان" بحي البساتين، حيث خرجت الجماهير للاحتفال، بالرقص على نغمات الأغاني الشعبية، عقب انتهاء المباراة مباشرة.



