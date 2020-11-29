جماهير الأهلي تحتفل.. كرنفال شعبي في "بير أم سلطان" بلقب أفريقيا التاسع (صور)
الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:07 م
أحمد سيد
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احتفل جماهير النادي الأهلي في حي الباستين بمحافظة القاهرة، بفوز القلعة الحمراء على غريمه الزمالك، على ملعب استاد القاهرة، وحق الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا التاسعة.
ورصدت "الفجر" احتفالات شعبية لجماهير القلعة الحمراء بالمزمار والألعاب النارية، بمنطقة "بير أم سلطان" بحي البساتين، حيث خرجت الجماهير للاحتفال، بالرقص على نغمات الأغاني الشعبية، عقب انتهاء المباراة مباشرة.
وانتهت مباراة الأهلي والزمالك، بفوز القلعة الحمراء بهدفين سجلهماعمرو السولية، في الدقيقة 5 من الشوط الأول، ومحمد مجدي "أفشة" في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.
بينما أحرز هدف الزمالك قائده محمود عبدالرازق "شيكابلا" في الدقيقة 31 من الشوط الأول، ليتوج الأهلي باللقب الأفريقي التاسع في تاريخه.