حسام داغر يكشف عن تفاصيل حلم جمعه بوالدته

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:34 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حكى الفنان حسام داغر، عن تفاصيل الحلم الذي جمعه بوالدته الراحلة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر حسام داغر، صورة لوالدته، وعلق عليها قائلًا:"صباح الخير، حلمت بيكي بتتمشي تحت في الجنينه وكنتي لابسه الطقم ده فاكراه الي جبناه في الحج من المدينة وكنتي ماسكة وردة كده في ايديكي ومشيت وراكي ندهتلك ولقيتك وحضنتك وقلتلك صباح الخير يا حبيبتي".

وفي سياق آخر، شارك حسام داغر في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"النهاية"، وهو بطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، سهر الصايغ، ناهد السباعي، محمود الليثي، سارة عادل، محمد جمعة، تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي.


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