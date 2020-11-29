إنتعاش بأسواق المال الإماراتية في مستهل التعاملات

استهلت أسواق المال الإماراتية تعاملات جلسة اليوم الأحد، علي انتعاش وسط ارتفاع لبعض الأسهم الكبرى ، ارتفع سوق دبي المالي بنحو 0.13 % إلى مستوى 2424.21 نقطة، رابحا 4.21 نقطة بحلول الساعة الـ 10.30 صباحاً بتوقيت الإمارات ، جرت تعاملات بحجم 23.11 مليون سهم، بقيمة 31.65 مليون درهم في تلك اللحظات من الجلسة ، وصعد سهم دبي للاستثمار 2.4 %، وإعمار للتطوير 0.72 %، ودبي الإسلامى 0.22 %.



