إنتعاش بأسواق المال الإماراتية في مستهل التعاملات

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:26 ص
اسواق المال الإماراتية
اسواق المال الإماراتية
نيفين سمير
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استهلت أسواق المال الإماراتية تعاملات جلسة اليوم الأحد، علي انتعاش  وسط ارتفاع لبعض الأسهم الكبرى ،ارتفع سوق دبي المالي بنحو 0.13 % إلى مستوى 2424.21 نقطة، رابحا 4.21 نقطة بحلول الساعة الـ 10.30 صباحاً بتوقيت الإمارات ، جرت تعاملات بحجم 23.11 مليون سهم، بقيمة 31.65 مليون درهم في تلك اللحظات من الجلسة ، وصعد سهم دبي للاستثمار 2.4 %، وإعمار للتطوير 0.72 %، ودبي الإسلامى 0.22 %.

وارتفع سوق أبوظبي أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.31 % ، إلى مستوى 4987.43 نقطة ، ونفذ مستثمرو سوق العاصمة أحجام تداول 18.58 مليون سهم، بقيمة 74.02 مليون درهم ، وارتفع سهم أبوظبي الإسلامي 0.21 %، والدار 1.62%، واتصالات 0.71 %.

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