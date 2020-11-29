أبطال "القاهرة كابول" يتواجدون في الغردقة.. لهذا السبب

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:26 ص
بوابة الفجر
Advertisements


يُواصل صناع مسلسل "القاهرة كابول" تصوير المشاهد المُتبقية لهم كما يتواجد أبطال العمل حاليًا في الغردقة لتصوير المشاهد الخارجية لهم، كما انتهى المخرج حسام على من تصوير 70% من مشاهد المسلسل، ويتبقى فقط مشاهد سيتم تصويرها فى إحدى الدول الأوروبية.

مسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي، وإنتاج شركة سينرجي، ومن المُقرر عرضه في رمضان 2021.


وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان طارق لطفي الدرامية مسلسل "بين عالمين"، وهو من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ أحمد مدحت، بطولة هشام سليم، لقاء الخميسي، حازم سمير، أمير صلاح .


أخبار تهمك

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة.. عمرو أديب يكشف تفاصيلا جديدة عن واقعة انفجار المعهد القومي للأورام لأول مرة (فيديو)

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ حوالي 22 ساعة

تخليد اسم مؤمن زكريا علي قميص الأهلى الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يكشف كواليس إصابة هاني وأجايي قبل القمة

منذ 36 دقيقة

الكاف يدرس نقل السوبر الإفريقي لبرج العرب

منذ ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يتبرأ أمام الجماهير من أزمة كهربا

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الأهلي: هناك عروض للرحيل داخل الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

شركة ملابس الأهلي تكشف عن لون القميص الجديد في الموسم المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يتحرك لضم صانع ألعاب في الموسم الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك نهائي إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

منذ أقل من ساعة

شرط سري يقرب برشلونة من ثنائي ليفربول

منذ حوالي 10 ساعات

بعد خسارة أفريقيا.. الزمالك يتحرك من جديد لحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 37 دقيقة

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:16 ص

شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

مفاجأة.. عمرو أديب يكشف تفاصيلا جديدة عن واقعة انفجار المعهد القومي للأورام لأول مرة (فيديو)

09:16 ص

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

01:58 م

الكاف يدرس نقل السوبر الإفريقي لبرج العرب

11:01 ص

نجم الأهلي: هناك عروض للرحيل داخل الدوري المصري

05:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!