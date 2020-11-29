تبدأ من 40 الف جنيه.. 5 سيارات مستعملة متاحة للبيع بمواصفات مذهلة (صور)

شيفروليه لانوس

متوسط سعر سيارة لانوس في سوق المستعمل 70 ألف جنيه، وتصل أسعار الحالات المميزة إلى 80 ألف جنيه، كما تتوفر شيفروليه لانوس السيدان بفئتين من التجهيزات، كلاهما يعمل بمحرك سعة 1.5 لتر بقوة 87 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.