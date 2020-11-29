تبدأ من 40 الف جنيه.. 5 سيارات مستعملة متاحة للبيع بمواصفات مذهلة (صور)
الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:23 ص
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هناك الكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن سيارات مستعملة تناسب إمكانياتهم المادية البسيطة، لذا جمعنا لكم أفضل 5 سيارات مستعملة متاحة للبيع عبر الأسواق الإلكترونية بأفضل المواصفات وتبدأ أسعارها من 40 الف جنيه.
بيجو 405
تعد بيجو 405 الهاتشباك الفرنسية من الخيارات الجيدة للباحثين عن سيارة صغيرة، وهي مزودة بناقل حركة أوتوماتيك، إضافة إلى التجهيزات والكماليات أبرزها النوافذ الكهربائية، ويتراوح سعرها من 60 و70 ألف جنيه.
هيونداي إكسيل
يبلغ متوسط سعر موديل 1997 المزود بناقل حركة أوتوماتيك، من 40 إلى 75 ألف جنية، حيث لاقت هذه السيارة رواجا كبيرا منذ بداية ظهورها في التسعينات.
فيات سيينا
- تتوفر السيارة فيات سيينا الإيطالية بمحركين، الأول بسعه 1400 سي سي والثاني بمحرك سعة 1600 سي سي
- تأتي بموديلات بداية من 2000 حتى 2004
- تأتي بناقل حركة مانيوال فقط
- سعر موديل 2001 المزودة بمحرك 1.6 لتر يتراوح بين 60 ألف جنيه، وتصل إلى 70 ألف جنيه
فيات اونو
تتراوح أسعارها بين 45 إلى 60 ألف جنيه ويتحكم في أسعار السيارة حالتها الفنية الجيدة وسنة الصنع.
شيفروليه لانوس
متوسط سعر سيارة لانوس في سوق المستعمل 70 ألف جنيه، وتصل أسعار الحالات المميزة إلى 80 ألف جنيه، كما تتوفر شيفروليه لانوس السيدان بفئتين من التجهيزات، كلاهما يعمل بمحرك سعة 1.5 لتر بقوة 87 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.