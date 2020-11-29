تبدأ من 40 الف جنيه.. 5 سيارات مستعملة متاحة للبيع بمواصفات مذهلة (صور)

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:23 ص
بوابة الفجر
Advertisements
هناك الكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن سيارات مستعملة تناسب إمكانياتهم المادية البسيطة، لذا جمعنا لكم أفضل 5 سيارات مستعملة متاحة للبيع عبر الأسواق الإلكترونية بأفضل المواصفات وتبدأ أسعارها من 40 الف جنيه.

تبدأ من 40 الف جنيه.. 5 سيارات مستعملة متاحة للبيع بمواصفات مذهلة (صور)

بيجو 405 
تعد بيجو 405 الهاتشباك الفرنسية من الخيارات الجيدة للباحثين عن سيارة صغيرة، وهي مزودة بناقل حركة أوتوماتيك، إضافة إلى التجهيزات والكماليات أبرزها النوافذ الكهربائية، ويتراوح سعرها من 60 و70 ألف جنيه.
تبدأ من 40 الف جنيه.. 5 سيارات مستعملة متاحة للبيع بمواصفات مذهلة (صور)
هيونداي إكسيل
يبلغ متوسط سعر موديل 1997 المزود بناقل حركة أوتوماتيك، من 40 إلى 75 ألف جنية، حيث لاقت هذه السيارة رواجا كبيرا منذ بداية ظهورها في التسعينات.
تبدأ من 40 الف جنيه.. 5 سيارات مستعملة متاحة للبيع بمواصفات مذهلة (صور)
فيات سيينا
- تتوفر السيارة فيات سيينا الإيطالية بمحركين، الأول بسعه 1400 سي سي والثاني بمحرك سعة 1600 سي سي
- تأتي بموديلات بداية من 2000 حتى 2004
- تأتي بناقل حركة مانيوال فقط 
- سعر موديل 2001 المزودة بمحرك 1.6 لتر يتراوح بين 60 ألف جنيه، وتصل إلى 70 ألف جنيه
تبدأ من 40 الف جنيه.. 5 سيارات مستعملة متاحة للبيع بمواصفات مذهلة (صور)
فيات اونو
تتراوح أسعارها بين 45 إلى 60 ألف جنيه ويتحكم في أسعار السيارة حالتها الفنية الجيدة وسنة الصنع.

تبدأ من 40 الف جنيه.. 5 سيارات مستعملة متاحة للبيع بمواصفات مذهلة (صور)

شيفروليه لانوس
متوسط سعر سيارة لانوس  في سوق المستعمل 70 ألف جنيه، وتصل أسعار الحالات المميزة إلى 80 ألف جنيه، كما تتوفر شيفروليه لانوس السيدان بفئتين من التجهيزات، كلاهما يعمل بمحرك سعة 1.5 لتر بقوة 87 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

أخبار تهمك

الكاف يدرس نقل السوبر الإفريقي لبرج العرب

منذ ساعة و 6 دقيقة

مفاجأة.. عمرو أديب يكشف تفاصيلا جديدة عن واقعة انفجار المعهد القومي للأورام لأول مرة (فيديو)

منذ ساعتين و 50 دقيقة

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

شوبير يكشف كواليس إصابة هاني وأجايي قبل القمة

منذ 37 دقيقة

تخليد اسم مؤمن زكريا علي قميص الأهلى الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

بعد خسارة أفريقيا.. الزمالك يتحرك من جديد لحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 37 دقيقة

شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

منذ أقل من ساعة

الزمالك يتحرك لضم صانع ألعاب في الموسم الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك نهائي إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

شركة ملابس الأهلي تكشف عن لون القميص الجديد في الموسم المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

منذ حوالي 16 ساعة

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ يوم

نجم الأهلي: هناك عروض للرحيل داخل الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

شرط سري يقرب برشلونة من ثنائي ليفربول

منذ حوالي 10 ساعات

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يتبرأ أمام الجماهير من أزمة كهربا

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:16 ص

شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

مفاجأة.. عمرو أديب يكشف تفاصيلا جديدة عن واقعة انفجار المعهد القومي للأورام لأول مرة (فيديو)

09:16 ص

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

01:58 م

الكاف يدرس نقل السوبر الإفريقي لبرج العرب

11:01 ص

نجم الأهلي: هناك عروض للرحيل داخل الدوري المصري

05:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!