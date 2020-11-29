بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، لحساب الأهلي، مساء أول أمس الجمعة، بهدفين مقابل هدف.





وقرر مسئولو الزمالك، التخلص من ثنائي الفريق، الكونغولي كاسونجو كابونجو، والمغربي حميد أحداد، لاعبا الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وجاء ذلك القرار حتى يتمكن نادي الزمالك من قيد اللاعبين الجدد فى قائمة الفريق خلال الموسم الجديد.





واستقر مسئولو الزمالك على تلبية مطالب جيمى باتشيكو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، من أجل إعادة بناء الفريق سريعا، وتجديد دماء الفريق، للتركيز في المرحلة المقبلة بداية من مواجهة طلائع الجيش في نصف نهائى كأس مصر، والمقرر لها الثلاثاء المقبل.





ويمتلك كاسونجو أكثر من عرض محلي، في المقابل تلقى أحداد عروضا مغربية آخرها الوداد المغربى.





جدير بالذكر أن الزمالك نجح في التعاقد مؤخرًا مع الظهير الأيمن التونسي حمزة المثلوثى، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد، وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال الأيام المقبلة.



