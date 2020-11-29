دبلوماسي سابق: مصر تستضيف 4 مليون سوداني.. ولا يشعرون بالغربة (فيديو)

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:11 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جنوب السودان في غاية الأهمية للبلدين الشقيقتين، فالسودان ومصر بلد واحد منذ زمن بعيد، لافتا إلى أن مصر وجه مقبول، وتسعى دائما لإقرار السلام في الدول.

وأشار السفير جمال بيومي، عبر اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، إلى أن مصر تستضيف أكثر من 4 مليون سوداني، وعشرات الآلاف من الطلبة السودانيين يدرسون في الجامعات المصرية، معلقا: "لا نشعر أنهم غرباء عن مصر، وهم كذلك لا يشعرون بالغربة بيننا".

وأضاف أن جنوب السودان رغم ثرواتها الهائلة إلا أنها أقل تقدمًا وتعاني من العديد من الأزمات، مؤكدًا أن زيارة الرئيس السيسي للسودان تعكس اهتمام مصر بأمن السودان.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن من أهم الملفات التي تم مناقشتها خلال زيارة الرئيس السيسي الطاقة والربط الكهربائي، فضلًا عن الاستثمار في السودان التي تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والوفرة في المياه التي تمكنها ان تكون سلة غذاء العالم العربية.

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