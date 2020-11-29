تطورات جديدة بشأن مصير ميسي مع برشلونة

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:58 م
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أبلغ الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، المرشح المحتمل لرئاسة برشلونة، بموقفه من الاستمرار في الكامب نو، خلال اتصال حدث بين الطرفين.

وعبر ميسي عن رغبته في البقاء في النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة، وفقا لتصريحات الصحفية الأرجنتينية فيرونيكا بروناتي.

جدير بالذكر أن عقد ميسي مع برشلونة سينتهي في الموسم الحالي، ولا توجد أي مفاوضات حاليًا بين الطرفين بشأن التجديد لفترة مقبلة.

وأكدت الصحفية الأرجنتينية أن هذه الأمور قد تتغير خلال أسبوع، مشيرة إلى أن ميسي عليه أن يحسم أموره، في حال كان يريد دخول التاريخ كلاعب قضى كل مسيرته في نادٍ واحد أو الانتقال إلى نادٍ آخر.

وأوضحت أنه في ظل أزمة كورونا، لا يوجد العديد من الأندية التي يمكنها دفع راتبه، ولا حتى باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن خوان لابورتا، شغل منصب رئيس نادي برشلونة، في الفترة من 2003 وحتى 2010، هو القادر على اقناع ميسي بالبقاء.

وسبق أن أشاد لابورتا بميسي أكثر من مرة، عقب إعلان البرغوث الأرجنتيني، استكمال الموسم الأخير من عقده مع النادي الكتالوني، والتخلي عن فكرة الرحيل في الصيف الماضي

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