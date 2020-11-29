صراع بين ريال مدريد ويوفنتوس على فان دي بيك

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:28 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات بشأن مستقبل الدولي الهولندي دوني فان دي بيك، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد.

وأنتشرت العديد من التقارير الصحفية، أكدت على أن يوفنتوس يرغب في الظفر بخدمات اللاعب، خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل أو فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن المصادر القريبة من اللاعب تؤكد أنه سيرفض الانتقال إلى صفوف يوفنتوس خلال الفترة المقبلة".

وأضافت:" أنه في ظل عدم حصول فان دي بيك، على فرص كثيرة للمشاركة بالدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، لكنه لا يريد مغادرة قلعة أولد ترافورد خلال هذا الموسم".

وواصل:" أن فان دي بيك يحلم منذ الصغر بالانتقال لريال مدريد، ويرى اللاعب أن هذا الاحتمال غير مستبعد، بالنظر إلى عمره ومستواه الفني، لذا يخطط أن تكون محطته المقبلة بعد الشياطين الحمر، هي "سانتياجو برنابيو".

والجدير بالذكر أن انتقل الدولي الهولندي إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد، في الميركاتو الصيفي الماضي، لكنه لم يحصل على مقعد أساسي في تشكيلة المدرب أولي جونار سولسكاير.

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