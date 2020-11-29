بعد خسارة اللقب الأفريقي.. باتشيكو يطرد 6 لاعبين خارج الزمالك

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:59 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
Advertisements
أكد مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للقلعة البيضاء، قرر التخلي عن خدمات 6 لاعبين، عقب خسارة الفريق لبطولة دوري أبطال أفريقيا ضد الأهلي.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بهدفين مقابل هدف، من نظيره بالنادي الأهلي، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحسب المصدر، فإن باتشيكو استقر على رحيل السداسي: محمد حسن، محمد عبد السلام، كريم بامبو، كابونجو كاسونجو، عمر السعيد، ومصطفى فتحي، خلال سوق الانتقالات.

وسينضم السداسي لجناح الفريق محمد عنتر، الذي رحل رسمياً نحو نادي المصري البورسعيدي منذ أيام.

وأشار المصدر إلى أن إدارة القلعة البيضاء، فضلت عدم الإعلان عن القرار إلا بعد الانتهاء من مسابقة بطولة دوري أبطال أفريقيا، للحفاظ على تركيز اللاعبين.

وطلبت إدارة النادى من باتشيكو، تقرير مكتوب بخط يده عن الراحلين، خاصة أن النادي لن يفرط في أي لاعب بالمجان.

أخبار تهمك

برشلونة يستهدف ثنائي ليفربول

منذ 41 دقيقة

تخليد اسم مؤمن زكريا علي قميص الأهلى الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ يوم

شيكابالا يسجل رقما سلبيا في مباريات القمة

منذ ساعة و 12 دقيقة

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك نهائي إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

أوباما يوضح حقيقة تهنئته لنجم الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

ريال مدريد يفتح النار على التحكيم في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

الكاف يدرس نقل السوبر الإفريقي لبرج العرب

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي: هناك عروض للرحيل داخل الدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

في مقدمتهم بايرن ميونيخ.. تعرف على منافسي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية

منذ 42 دقيقة

تطورات جديدة بشأن مصير ميسي مع برشلونة

منذ ساعة و 12 دقيقة

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

منذ 38 دقيقة

مفاجأة.. عمرو أديب يكشف تفاصيلا جديدة عن واقعة انفجار المعهد القومي للأورام لأول مرة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

منذ حوالي 18 ساعة

شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:33 م

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

في مقدمتهم بايرن ميونيخ.. تعرف على منافسي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية

01:28 م

شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

11:16 ص

برشلونة يستهدف ثنائي ليفربول

01:29 م

ريال مدريد يفتح النار على التحكيم في الدوري الإسباني

01:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!