لابورتا يقدم صفقة مدوية لجماهير برشلونة

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 02:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
وعد خوان لابورتا، المرشح المحتمل على مقعد رئاسة برشلونة، جماهير النادي الكتالوني، بتقديم صفقة مدوية داخل كامب نو ؤ في حال فوزه بانتخابات البارسا المقبلة في يناير.

ذكر تقرير إعلامي إسباني، أن لابورتا المرشح الرئاسي لنادي برشلونة، وعد بأنه سيعمل على إقناع ليونيل ميسي، نجم الفريق، بالبقاء مع البارسا لمواسم جديدة.

من جانبه ذكر "الشيرنجيتو" الإسباني، أن لابورتا وعد جماهير برشلونة أيضا، بالتعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

وأتم البرنامج أن لابورتا قريب للغاية من مينو رايولا، وكيل أعمال المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، وهوا ما يسهل عملية انتقال اللاعب إلى كامب نو.

أخبار تهمك

ريال مدريد يفتح النار على التحكيم في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

لابورتا يقدم صفقة مدوية لجماهير برشلونة

منذ 41 دقيقة

أوباما يوضح حقيقة تهنئته لنجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

في مقدمتهم بايرن ميونيخ.. تعرف على منافسي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ يوم

شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يستهدف ثنائي ليفربول

منذ أقل من ساعتين

تشكيلة برشلونة الرسمية لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. عمرو أديب يكشف تفاصيلا جديدة عن واقعة انفجار المعهد القومي للأورام لأول مرة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بعد خسارة اللقب الأفريقي.. باتشيكو يطرد 6 لاعبين خارج الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يفاجئ لاعبيه قبل السوبر الإفريقي

منذ 41 دقيقة

نجم الأهلي: هناك عروض للرحيل داخل الدوري المصري

منذ حوالي 10 ساعات

عقوبات للمخالفين.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. استمرار إيجابية عينة نجم الزمالك وتأكد غيابه عن لقاء الجيش

منذ 39 دقيقة

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:34 م

عقوبات للمخالفين.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

01:33 م

لابورتا يقدم صفقة مدوية لجماهير برشلونة

02:30 م

بعد خسارة اللقب الأفريقي.. باتشيكو يطرد 6 لاعبين خارج الزمالك

01:59 م

عاجل.. استمرار إيجابية عينة نجم الزمالك وتأكد غيابه عن لقاء الجيش

02:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!