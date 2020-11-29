لابورتا يقدم صفقة مدوية لجماهير برشلونة

وعد خوان لابورتا، المرشح المحتمل على مقعد رئاسة برشلونة، جماهير النادي الكتالوني، بتقديم صفقة مدوية داخل كامب نو ؤ في حال فوزه بانتخابات البارسا المقبلة في يناير.





ذكر تقرير إعلامي إسباني، أن لابورتا المرشح الرئاسي لنادي برشلونة، وعد بأنه سيعمل على إقناع ليونيل ميسي، نجم الفريق، بالبقاء مع البارسا لمواسم جديدة.





من جانبه ذكر "الشيرنجيتو" الإسباني، أن لابورتا وعد جماهير برشلونة أيضا، بالتعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.





وأتم البرنامج أن لابورتا قريب للغاية من مينو رايولا، وكيل أعمال المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، وهوا ما يسهل عملية انتقال اللاعب إلى كامب نو.



