شوبير يكشف كواليس إصابة هاني وأجايي قبل القمة

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن استحقاق أبناء صالح سليم التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا عن جدارة.









وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت إف إم": "جميع الأحاديث عن أن المواجهة كانت من طرف واحد وهو نادي الزمالك غير صحيح على الإطلاق، حيث تمكن الأهلي من تسجيل هدفين وحصد اللقب".









وأضاف "أرى أن اختيار كاسونجو خطأ فادحا من جانب باتشكيو لعدم جاهزيته، في الوقت الذي تأثر فيه القلعة الحمراء بغياب أليو ديانج رغم ظهورعمرو السولية وحمدي فتحي بشكل رائع".









وواصل "هناك بعض الكواليس المهمة قبل اللقاء، أهمها هي شكوى الثنائي محمد هاني وجونيور أجاي من الإصابة، وبالفعل شارك الثنائي مصابا، وطلب موسيماني تجهيز أجاي على الأقل للمشاركة في شوط واحد".









وتابع "كان هناك اتجاه كبير للدفع بالأنجولي جيرالدو بدلا من أجاي، واتجاه أيضا بمشاركة حسين الشحات بدلا من محمد هاني بسبب تعرضهم للإصابة".









واستكمل "أفشة قبل التدريبات الأخيرة، كانت لديه رغبة قوية في التسديد، ومصطفى شوبير أكد له أنه سوف يسجل في النهائي من تسديدة وبالفعل تحقق ذلك".









واختتم "محمد الشناوي طلب من اللاعبين خلال الشوط الثاني، المزيد من الحذر الدفاعي وخطف هدف قاتل في الزمالك بنهاية المباراة وهذا ما حدث بالفعل".



