سعر الدولار اليوم الأحد 29-11-2020 .. إستقرار في أسعار العملة الأجنبية

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:47 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
الفجر الإقتصادي
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إستقرت أسعار الدولار اليوم الأحد 29-11-2020 ، وعلي الرغم من تراجع أسعار الذهب العالمية إلا أن الدولار حافظ علي إستقراره .

وننشر أسعار الدولار اليوم الأحد 29-11-2020 في البنوك المصرية طبقاً لأخر تحديث كالاتي :


سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.59 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.59 جنيه للشراء.
15.69 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
15.59 جنيه للشراء.
15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.


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