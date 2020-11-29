في مقدمتهم بايرن ميونيخ.. تعرف على منافسي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:28 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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تمكن الأهلي من حصد لقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد أن تغلب على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

وتأهل الأهلي بشكل رسمي لبطولة كأس العالم للأندية، المزمع إقامتها في قطر خلال شهر فبراير القادم.

وأصبح الأهلي رابع المتأهلين للبطولة، رفقة بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، والدحيل القطري ممثل البلد المضيف.

وتتبقي ثلاثة أندية، هي ممثلو قارات أميركا الشمالية، أميركا الجنوبية، وقارة آسيا، لاستكمال عقد الأندية السبع.

وبخصوص كأس "كوبا ليبرتادوريس" وصلت البطولة لمرحلة الذهاب من دور الـ16.

بينما في بطولة دوري أبطال آسيا، حجز بيرسبوليس الإيراني إلى النهائي في انتظار ممثل القسم الشرقي، حيث ستقام مباريات دور الـ8.

كما لم يتحدد بطل أمريكا الشمالية حتى الآن، حيث وصلت البطولة لمرحلة الدور ربع النهائي.

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