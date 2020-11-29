القومي للمرأة يكشف أنشطة "كوني قوية" في حملة مناهضة العنف (فيديو)

وأضافت خلال تصريحات عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، أن الأمم المتحدة طلبت من كل الدول، تنفيذ مجموعة من الأنشطة في هذه الفترة لتذكر العالم بأن للمرأة الحق في العيش بمجتمع آمن.





وتابعت، أن المجلس بدأ يضع مجموعة من الأنشطة على مدار الفترة المذكورة في كل محافظات الجمهورية، موضحة أن شعار هذه الفترة هو "كوني"، إذ يجرى تلوين المباني الحكومية ومبنى المجلس القومي للمرأة باللون البرتقالي، الذي يعبر عن مناهضة العنف ضد المرأة.





وحول الأنشطة التي سيجرى تنفيذها خلال الـ16، أكدت أنها عديدة وتجمع بين العروض الفنية وحملات طرق الأبواب وندوات ولقاءات وعقد دورات تدريبية للمعنيين بشؤون المرأة والقادة المجتمعيين والرائدات الريفيات لإحياء ذكرى هذه الفترة في تاريخ المرأة المصرية والعالمية.





وشددت، على أن مصر اتخذت خطوات كبيرة جدًا في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، من ناحية التشريعات والبرامج التنموية التي ترفع من قدر المرأة وتحسن جودة حياتها وعدد من الأنشطة التي تذكر بهذه الفترة من خلال المسارح والتعاون مع المحافظات والجامعات والكثير من المؤسسات المعنية بهذا الأمر.



قالت إيزيس محمود حافظ، مديرة التدريب والتوعية بالمجلس القومي للمرأة، إن حملة مناهضة العنف ضد المرأة بدأت من يوم 25 نوفمبر وتنتهي في 10 ديسمبر على مدار 16 يومًا، إذ تمثل الإعلان العالمي عن وثيقة مناهضة العنف ضدها في 25 نوفمبر، ويوم 10 ديسمبر الذي يمثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.