تشيلسي ينافس مانشستر سيتي على ضم ميسي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن دخول تشيلسي في منافسة مع مانشستر سيتي، لضم أسطورة برشلونة ليونيل ميسي، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.





وينتهي عقد ميسي بنهاية الموسم الجاري، حيث قرر البقاء لنهاية عقده، بعد أن رفضت إدارة الفريق، رحيله، في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.





ووفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن تشيلسي مهتم بالتعاقد مع ميسي بنهاية عقده، خلال الصيف القادم.





وأوضحت، أن رغبة جوارديولا ليست سهلة التحقيق، حيث سيواجه منافسة شرسة على ميسي من بعض الأندية، خصوصا تشيلسي الساعي لتحقيق لقب دوري الأبطال.





وبدأ البلوز في التخطيط للتتويج الأوروبي، عبر ضم مجموعة من اللاعبين الشباب، الصيف الماضي، بمبلغ ضخم وصل إلى 230 مليون جنيه إسترليني، وهم: كاي هافيرتز وبن شيلويل وحكيم زياش وتيمو فيرنر وإدوارد ميندي.





وسيشكل التعاقد مع ميسي، ميزة كبيرة وإضافية لكتيبة فرانك لامبارد، حسب اعتقاد المدرب الإنجليزي.



