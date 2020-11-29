شيكابالا يسجل رقما سلبيا في مباريات القمة

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:58 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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سجل محمود عبد الرازق شيكابالا نجم وقائد الزمالك رقما قياسيا شخصيا سلبيا في مواجهات القمة بين الأهلي والزمالك، حيث يعتبر أكثر نجوم الفارس الأبيض خسارة على يد الأهلي في جميع البطولات.

وكان الزمالك قد خسر من المارد الأحمر في نهائي دوري أبطال أفريقيا ليتوج المارد الأهلي باللقب التاسع في تاريخه.

وذكرت تقارير صحفية أن خسارة الزمالك تعتبر الهزيمة رقم 12 لشيكابالا مع الفارس الأبيض أثناء مشواره الكروي ليصبح أكثر لاعب خسر على يد الأهلي بقميص الزمالك.

وتمكن شيكابالا من تسجيل هدف الزمالك الوحيد في نهائي دوري أبطال أفريقيا في الدقيقة 31 من من عمر المباراة عن طريق تسديدة صاروخية أكثر من رائعة سكنت مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي.

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