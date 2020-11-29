شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:16 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، عن رحيل أول لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وهو لاعب أجنبي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وذلك في ظل عدم حاجاته إلى خدماته الفنية بالموسم الجديد، وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الجنوب افريقي بيتسيو موسيماني.


وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الأهلي يعلن اليوم أول اللاعبين الأجانب الراحلين".



ويمتلك النادي الأهلي ضمن صفوفه الرباعي المحترف، الدولي التونس علي معلول، والمالي أليو ديانج، والسنغالي أليو بادجي، والأنجولي جيرالدو، خلاف الوافد الجديد المغربي بدر بنون.


وتوج النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه ليحتكر الرقم القياسي بين الأندية الأكثر تتويجًا بالبطولة بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف.


 وتمكن النادي الأهلي من الصعود رسميًا لكأس العالم للأندية المُقبلة والتأهل لخوض لقاء السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي يوم 10 ديسمبر المُقبل بالقاهرة.

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