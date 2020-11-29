البورصة تبدأ أولي جلسات الأسبوع علي ارتفاع جماعي للمؤشرات

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:20 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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إستهلت البورصة الصرية تعاملات اليوم الاحد 29-11-2020 علي ارتفاع جماعي لكل المؤشرات بدعم من مشتريات المصريين فيما إتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع.

وبمستهل جلسة التداول ، رتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليصل عند مستوى 11012.3 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل عند مستوى 2020 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.61% ليصل عند مستوى 2964.7 نقطة.

وسجلت قيم التداول بالبورصة حتي الأن نحو 149.8 مليون جنيه بأحجام تداول 91.1 مليون ورقة منفذة علي عدد 4 ألاف عملية بيع وشراء .

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