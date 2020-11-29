أول تعليق من كهربا على التتويج بدوري أبطال إفريقيا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:28 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أعرب محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي عن سعادته بتحقيق حلمه بالفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف والحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

وقال كهربا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "أنا الأهلي الذي كان والحاضر، الحمد لله تحقق حلمي وحصلنا على أغلى بطولة في حياتي".

واختتم كهربا كلماته قائلا:"هذا اليوم الذي سعيت له وبذلت كل ما بوسعي حتى أعود إلى بيتي، هنا طفولتي وهنا كبرت ومن أجله حاربت، مبروك لأعظم جمهور في الكون، الثالثة شمال حياتي كلها".

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