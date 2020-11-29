أوباما يوضح حقيقة تهنئته لنجم الأهلي

كشف يوسف إبراهيم أوباما نجم الزمالك عن حقيقة قيامه بالتفاعل مع صورة احتفال محمود كهربا نجم الأهلي الحالي ونجم الزمالك السابق بتتويج المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا.





وانتقدت جماهير الزمالك أوباما انتقادا لاذعا بعد انتشار صورة يظهر اسمه فيها بقائمة المعجبين بصورة كهربا واحتفاله باللقب الأفريقي.





ونشر أوباما صورة عبر حسابه الشخصي شدد فيها على أن هذا التفاعل تم في ظل سيطرة شخص آخر على حسابه الشخصي ونجح في النهاية في استعادته.





وغاب يوسف أوباما عن نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي خسره الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وكان محمود عبد المنعم كهربا قد قام بنشر صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام يحمل خلالها كأس دوري أبطال أفريقيا والتي أشار خلالها لتحقيق حلمه بالعودة إلى ناديه الأهلي للفوز بالبطولة الأغلى في مسيرته.





وتمكن الأهلي من التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي احتضنه ستاد القاهرة.



