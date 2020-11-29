الكاف يدرس نقل السوبر الإفريقي لبرج العرب

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:01 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يدرس مسؤولو الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، نقل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي، إلى ستاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية.


ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد نهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الإفريقي مساء 10 ديسمبر المقبل على ملعب ستاد القاهرة.

وكانت هيئة ستاد القاهرة الدولي، قد اعتذرت بشأن إستضافة أية مباريات خلال الفترة المقبلة، بسبب أعمال الصيانة وزراعة البذور الشتوية.

من جانبه يدرس الكاف نقل اللقاء بين الأهلي ونهضة بركان المغربي، إلى برج العرب، حيث ينتظر مسؤولو الإتحاد الإفريقي الموافقات الأمنية للإعلان الرسمي.

ويخوض الأهلي نهائي كأس السوبر الإفريقي بطلا لدوري أبطال إفريقيا، بينما يلعب نهضة بركان باعتباره حاملا للقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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