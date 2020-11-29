موعد مباراة ميلان أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:46 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الأحد نادي ميلان نظيره نادي فيورنتينا ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز فى مواجهة قوية من العيار الثقيل.

ومن المقرر أن تقام المبارة بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة عصرا بتوقيت مكه المكرمة والسادسة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 4 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإيطالي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتلعب المباراة بين نادي ميلان أمام نظيره فيورنتينا على ملعب سان سيرو الدولي بمدينة ميلانو الإيطالية.

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