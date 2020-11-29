3 يناير المقبل .. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المميز والاجتماعى بمدينة حدائق أكتوبر

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:25 ص
وزير الإسكان
وزير الإسكان
احمد الشيخ
Advertisements



صرح  عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ يوم الأحد 3-1-2021 ، وحتى يوم الخميس 18-3-2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بمنطقة 168 فدانا، وقطع أراضي الإسكان الاجتماعي القرعة الخامسة بجوار إبنى بيتك 7 بالمدينة.


وأوضح  أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان المميز بمنطقة 168 فدانا، القطع من 1 : 30، يوم الأحد 3/1/2021، والقطع من 31 : 60، يوم الإثنين 4/1/2021، والقطع من 61 : 90،  يوم الثلاثاء 5/1/2021، والقطع من 91 : 120، يوم الأربعاء 6/1/2021، والقطع من 121 : 150، يوم الأحد 10/1/2021، والقطع من 151 : 180، يوم  الإثنين 11/1/2021، والقطع من 181 : 210، يوم الثلاثاء 12/1/2021، والقطع من 211 : 240، يوم الأربعاء 13/1/2021، والقطع من 241 : 270 ، يوم الخميس 14/1/2021، والقطع من 271 : 300، يوم الأحد 17/1/2021، والقطع من 301 : 330، يوم الإثنين 18/1/2021، والقطع من 331 : 360، يوم الثلاثاء 19/1/2021، والقطع من 361 : 390، يوم الأربعاء 20/1/2021، والقطع من 391 : 420، يوم الخميس 21/1/2021، والقطع من 421 : 450، يوم الأحد 24/1/2021، والقطع من 451 : 480، يوم الإثنين 25/1/2021، والقطع من 481 : 510، يوم الثلاثاء 26/1/2021، والقطع من 511 : 540، يوم الأربعاء 27/1/2021، والقطع من 541 : 570، يوم الأحد 31/1/2021،  والقطع من 571 : 600، يوم الإثنين 1/2/2021، والقطع من 601 : 630، يوم الثلاثاء 2/2/2021، والقطع من 631 : 660، يوم الأربعاء 3/2/2021، والقطع من 661 : 690، يوم الخميس 4/2/2021، والقطع من 691 : 720، يوم الأحد 7/2/2021، والقطع من 721 : 750، يوم الإثنين 8/2/2021، والقطع من 751 : 780، يوم الثلاثاء 9/2/2021، والقطع من 781 : 810، يوم الأربعاء 10/2/2021، والقطع من 811 : 840، يوم الخميس 11/2/2021، والقطع من 841 : 870، يوم الأحد 14/2/2021، والقطع من 871 : 879، يوم الإثنين 15/2/2021، وتخصيص الأيام من الثلاثاء 16/2/2021، وحتى الخميس 18/2/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.


وأضاف رئيس الجهاز: سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي القرعة الخامسة بجوار ابني بيتك 7، القطع من 587 : 616، يوم الأحد 21/2/2021، والقطع من 617 : 646، يوم الإثنين 22/2/2021، والقطع من 647 : 676، يوم الثلاثاء 23/2/2021، والقطع من 677 : 706، يوم الأربعاء 24/2/2021، والقطع من 707 : 736، يوم الخميس 25/2/2021، والقطع من 737 : 766، يوم الأحد 28/2/2021، والقطع من 767 : 796، يوم الإثنين 1/3/2021، والقطع من 797 : 826، يوم الثلاثاء 2/3/2021، والقطع من 827 : 856، يوم الأربعاء 3/3/2021، والقطع من 857 : 886، يوم الخميس 4/3/2021، والقطع  من 887 : 916، يوم الأحد 7/3/2021، والقطع من 917 : 946، يوم الإثنين 8/3/2021، والقطع من 947 : 976، يوم الثلاثاء 9/3/2021، والقطع من 977 : 1001، يوم الأربعاء 10/3/2021، وتخصيص يومي  الخميس 11/3/2021 والأحد 14/3/2021، لمن  تخلف عن الاستلام بقطع أراضى الإسكان الاجتماعي، والأيام من الإثنين 15/3/2021 وحتى الخميس 18/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام بقطع أراضي الإسكان المميز والإسكان الاجتماعي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الاسكان الإجتماعي

أخبار تهمك

شرط سري يقرب برشلونة من ثنائي ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

بعد خسارة أفريقيا.. الزمالك يتحرك من جديد لحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعة و 12 دقيقة

الزمالك يتحرك لضم صانع ألعاب في الموسم الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

تخليد اسم مؤمن زكريا علي قميص الأهلى الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يتبرأ أمام الجماهير من أزمة كهربا

منذ حوالي 19 ساعة

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

خبر سار.. فرصتان لامتحانات الثانوية العامة هذا العام

منذ حوالي 14 ساعة

طبيب بموسكو يكشف بشرى سارة عن اللقاح الروسي في مصر (فيديو)

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي: هناك عروض للرحيل داخل الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

منذ حوالي 15 ساعة

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ يوم

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ حوالي 21 ساعة

شركة ملابس الأهلي تكشف عن لون القميص الجديد في الموسم المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب: "هناك من استخدم أقذر طريقة للنيل من شيكابالا"

منذ حوالي 5 ساعات

"التنظيم والإدارة" يكشف حقيقة الاستغناء عن بعض موظفي الدولة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك نهائي إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

"الإسكان" تعلن مواعيد تسليم أراضي القرعة بمدينة السادات

وزير الإسكان: بدء تسليم أراضى قرعة الإسكان بمدينة 6 أكتوبر 16 يونيو المقبل

وزير الإسكان: بدء تسليم أراضى قرعة الإسكان الاجتماعى بمدينة حدائق أكتوبر 15 سبتمبر المقبل

اليوم.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بحدائق أكتوبر

جهاز قنا الجديدة: بدء تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالمدينة

"الإسكان": بدء تسليم تسليم قطع الأراضى بمدينة سوهاج الجديدة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:58 م

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

نجم الأهلي: هناك عروض للرحيل داخل الدوري المصري

05:24 ص

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

03:20 م

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك نهائي إفريقيا

12:44 ص

تخليد اسم مؤمن زكريا علي قميص الأهلى الجديد

06:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!