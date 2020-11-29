ارتفاع بأسعار الحديد اليوم الأحد 29-11-2020

ارتفعت أسعار الحديد اليوم الأحد 29-11-2020 ، وسجل سعر حديد المصريين 11000 جنيها للطن ، فيما سجل حديد عز 11100 جنيهًا، وحديد العتال 11000 جنيهًا للطن ، وحديد عطية 10 آلاف و950 جنيهًا ، سجل سعر حديد بشاي 11000 جنيهًا، وحديد المراكبي 10 آلاف و950 جنيهًا للطن ، أما حديد سرحان فسجل 10 آلاف و950 جنيه للطن.









وسجل حديد المعادي سجل 10 آلاف و950 جنيه للطن، حديد مصر ستيل يسجل 9 آلاف و950 جنيها.



