ارتفاع بأسعار الحديد اليوم الأحد 29-11-2020
الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:13 ص
الفجر الإقتصادي
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ارتفعت أسعار الحديد اليوم الأحد 29-11-2020 ، وسجل سعر حديد المصريين 11000 جنيها للطن ، فيما سجل حديد عز 11100 جنيهًا، وحديد العتال 11000 جنيهًا للطن ، وحديد عطية 10 آلاف و950 جنيهًا ، سجل سعر حديد بشاي 11000 جنيهًا، وحديد المراكبي 10 آلاف و950 جنيهًا للطن ، أما حديد سرحان فسجل 10 آلاف و950 جنيه للطن.
وسجل حديد المعادي سجل 10 آلاف و950 جنيه للطن، حديد مصر ستيل يسجل 9 آلاف و950 جنيها.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة، قررت أبريل الماضي تمديد العمل بالرسوم المفروضة حاليًا على واردات مصر من الحديد والبليت والمقررة 25 % على الحديد تام الصنع و16 % على البيليت حتى 11 أكتوبر 2020 بدلًا من 11 إبريل 2020.
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