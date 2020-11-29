تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة تشيلسي بالدوري الإنجليزي

يواجه اليوم الأحد نادي تشيلسي نظيره توتنهام هوتسبير فى ديربي لندن ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة يبن الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وجاءت تشكيلة توتنهام هوتسبير المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: لوريس.





خط الدفاع: سانشيز، ريجليون، الدرفيلد، دوهرتي.





خط الوسط: وينكس، داير، ديمبلي.





خط الهجوم: سون، هاري كين، جاريث بيل.



