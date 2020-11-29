خسوف شبه ظلي للقمر غدا يستغرق 4 ساعات.. اعرف التفاصيل

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 09:53 ص
بوابة الفجر
Advertisements
من المنتظر أن يشهد العديد من سكان الكرة الأرضية خسوف شبه ظلى للقمر غدا الاثنين الموافق 30 من نوفمبر 2020، و1442 هجريا. 

هذه المناطق يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف
ولا يمكن رؤية هذا الخسوف بالعين المجردة ويمكن رؤيته من خلال التليسكوبات في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها "قارة أورويا ما عدا معظم الجزء الشمالى منها – قارة أسيا ما عدا شمال وشرق روسيا – قارة أستراليا – قارة أفريقيا – شرق وجنوب أمريكا الجنوبية – غرب المحيط الباسفيكى – المحيط الأطلسى – المحيط الهندى – القارة القطبية الجنوبية".

المدة الزمنية التي يستغرقها الخسوف الشبه ظلي للقمر
وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 4 ساعات 11 دقيقة تقريبا، والخسوف شبه ظلي للقمر لا يمكن رؤيته فى مصر لأن القمر سوف يكون تحت الأفق أثناء حدوث الخسوف.

أخبار تهمك

خبر سار.. فرصتان لامتحانات الثانوية العامة هذا العام

منذ حوالي 14 ساعة

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ حوالي 21 ساعة

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ يوم

الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يتحرك لضم صانع ألعاب في الموسم الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي: هناك عروض للرحيل داخل الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

"التنظيم والإدارة" يكشف حقيقة الاستغناء عن بعض موظفي الدولة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

طبيب بموسكو يكشف بشرى سارة عن اللقاح الروسي في مصر (فيديو)

منذ أقل من ساعة

شرط سري يقرب برشلونة من ثنائي ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

تخليد اسم مؤمن زكريا علي قميص الأهلى الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب: "هناك من استخدم أقذر طريقة للنيل من شيكابالا"

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

بعد خسارة أفريقيا.. الزمالك يتحرك من جديد لحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعة و 8 دقيقة

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك نهائي إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

شركة ملابس الأهلي تكشف عن لون القميص الجديد في الموسم المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يتبرأ أمام الجماهير من أزمة كهربا

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:58 م

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

نجم الأهلي: هناك عروض للرحيل داخل الدوري المصري

05:24 ص

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

03:20 م

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك نهائي إفريقيا

12:44 ص

تخليد اسم مؤمن زكريا علي قميص الأهلى الجديد

06:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!