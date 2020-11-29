خسوف شبه ظلي للقمر غدا يستغرق 4 ساعات.. اعرف التفاصيل

من المنتظر أن يشهد العديد من سكان الكرة الأرضية خسوف شبه ظلى للقمر غدا الاثنين الموافق 30 من نوفمبر 2020، و1442 هجريا.





هذه المناطق يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف

ولا يمكن رؤية هذا الخسوف بالعين المجردة ويمكن رؤيته من خلال التليسكوبات في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها "قارة أورويا ما عدا معظم الجزء الشمالى منها – قارة أسيا ما عدا شمال وشرق روسيا – قارة أستراليا – قارة أفريقيا – شرق وجنوب أمريكا الجنوبية – غرب المحيط الباسفيكى – المحيط الأطلسى – المحيط الهندى – القارة القطبية الجنوبية".





المدة الزمنية التي يستغرقها الخسوف الشبه ظلي للقمر

وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 4 ساعات 11 دقيقة تقريبا، والخسوف شبه ظلي للقمر لا يمكن رؤيته فى مصر لأن القمر سوف يكون تحت الأفق أثناء حدوث الخسوف.