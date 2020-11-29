أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 29-11-2020 .. عيار 21 يفقد 6 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 29-11-2020 بحوالي 6 جنيه لعيار 21 و4 جنيهات في عيار 18 ، في حين تراجع بنحو 9 جنيهات بالنسبة لعيار 24 حيث وصل الجرام الي 891 جنيه مقارنة بسعر 900 جنيه خلال تعاملات الأمس





وسجل عيار 21 نحو 780 جنيهًا

وسجدل عيار 18 نحو 669 جنيهًا

وسجل عيار 24 نحو 891 جنيهًا

أما الجنيه الذهب فقد سجل نحو 6240 جنيها.





وكانت أسعار الذهب في مصر، ارتفعت خلال تعاملات الأربعاء الماضي، بقيمة تراوحت بين 4 جنيهات و6 جنيهات بينما زاد عيار 21 بقيمة بلغت 5 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية، قبل أن تنخفض جنيهان في سعر الجرام الواحد دون المصنعية في ختام التعاملات.





وشهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب خلال شهر أكتوبر الماضي بسبب بداية المرحلة الثانية من كورونا حيث يلجأ المستثمرون الي الإستثمار في الذهب بإعتباره الملاذ الأمن وقت الأزمات.