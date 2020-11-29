تفاصيل شخصية عائشة بن أحمد في مسلسل "تقاطع طرق"

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 09:51 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تُشارك الفنانة عائشة بن أحمد في
مسلسل "تقاطع طرق"، وتُجسد خلال الأحداث دور الزوجة الثانية للفنان محمد ممدوح، وتتعرض للعديد من المواقف الصعبة بسبب زواجها منه، كما أنه ينفصل عن زوجته الأولى منى زكى بسبب تدينها الشديد، وبعد فترة تدخل في علاقة حب بين محمد فراج وتتزوج منه، وبعد ذلك تبدأ الصراعات بين ممدوح وفراج وسيد رجب.

مسلسل "تقاطع طرق"، بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، محمد التاجي، مايان السيد، حنان يوسف، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة عائشة بن أحمد السينمائية هو فيلم "توأم روحي"، وهو بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وهو من تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن.



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