خلطة سحرية للعناية بشعرك وحمايته من التساقط

نقدم لك خلطة سحرية لحل مشاكل شعرك وحمايته من التلف والتساقط وترطيب وتعزيز نموه، وهي خليط من ماء القهوةإليكِ الخطوات بالترتيب

المكونات :

2 ملعقة كبيرة ونصف من تفل القهوة .

1/2 ملعقة كبيرة من زيت الخروع وزيت الأرغان وزيت اللوز الحلو وزيت النارجيل.

كوب من خل التفاح.

كوب من الماء.





الطريقة:

اخلطي تفل القهوة مع الزيوت جيداً.

ضعي الخلطة على فروة الرأس، ثم افركي فروة الرأس لمدة خمس دقائق .

غطي رأسكِ بكيس نايلون واتركيه لمدة ساعتين على شعركِ.

اشطفي شعرك بالماء الفاتر.

اخلطي كوب من الماء مع كوب من خل التفاح، ثم ضعيه على شعركِ كي تتخلصي من بقايا القهوة على شعركِ، وتزيدي من لمعانه.

اغسلي شعركِ بالشامبو الخاص لنوع شعركِ.

كرّري استخدام هذه الخلطة مرة في الأسبوع لمدة ثلاثة شهور.