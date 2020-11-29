طبيب بموسكو يكشف بشرى سارة عن اللقاح الروسي في مصر (فيديو)

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 09:43 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور أحمد سعد أمين، أستاذ الأمراض الباطنة بموسكو، أن هناك شركة مصرية ستنتج اللقاح الروسي على الأرض المصرية خلال 2021.

و أشار "أمين"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنك" سيكون متوفر في روسيا في نهاية شهر ديسمبر المقبل، وسيكون مجانا للروس، بينما سيصل سعره عند التصدير إلى 20 دولار للجرعتين.

وأكد أن مصر من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاح الروسي، وكذلك الإمارات والسعودية والمغرب سيحصلون على اللقاح الروسي، منوها بأن طريقة نقل اللقاح الروسي سيكون سهل، حيث لا يحتاج إلى درجة حرارة منخفضة بدرجة كبيرة مثل اللقاحات الأحرى، ويمكن نقله في الثلاجات العادية.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102490 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 351 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 115183 حالات من ضمنهم 102490 حالة تم شفاؤها، و6621 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح.

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