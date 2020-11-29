أطعمة ومشروبات تساعد على زيادة لبن الأم خلال فترة الرضاعة الطبيعية

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 09:31 ص
بوابة الفجر
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أوصت منظمة الصحة العالمية وكذلك منظمة اليونسيف بضرورة الاهتمام بالرضاعة الطبيعية لحماية الطفل وصحته مدى الحياة،  ولزيادة لبن الأم خلال فترة الرضاعة الطبيعية هناك أطعمة ومشروبات داومي على تناولهما يوميا لإدرار الحليب:

بذور الحلبة
قومي بتناول مشروب الحلبة بعد الولادة مباشرة لإدرار الحليب ولتنظيف الرحم، حيث تعتبر بذور الحلبة من مدرات الحليب.

الماء
- يحتوي حليب الأم على 90% من تركيبته على الماء، ومن هنا يجب أن تحصل الأم المرضعة على كمية وافرة من الماء أثناء الرضاعة لزيادة اللبن في صدرها.
- يجب أن تتناول الماء بكثرة حوالي 8 أكواب يوميا.
- ويمكن أن تحصل على الماء من العصائر الطبيعية الطازجة.

الفواكه المجففة
تحتوي الفواكه المجففة على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها الأم أثناء الرضاعة الطبيعية، ومنها المشمش والتمر

الشوفان
تحتوي حبوب الشوفان على مُركب الصابونين الذي يزيد من نشاط الهرمونات المُتعلّقة بزيادة إدرار الحليب، كما يحتوي على هرمون الإستروجين النباتي، والذي قد يُساعد على زيادة لبن الأم 

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