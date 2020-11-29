جو رعد يطلق أحدث أعماله بعنوان فاطمة

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 09:39 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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طرح الفنان ​جو رعد​ أغنيته الجديدة بعنوان "​فاطمة​" على طريقة الفيديو كليب، وذلك على قناته الرسمية على يوتيوب.

الأغنية من ألحان جو رعد، كلمات فراس سعد الدين، توزيع واستوديو عامر منصور، أمّا الكليب حمل توقيع المخرج أوجيني مخايل وإشراف خالد نحيلي، وتضمن الكليب مؤثّرين من مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير ذكره ان جو كان صور اغنيته قبل سنة في لبنان، الا ان الأحداث الصعبة التي اندلعت مؤخرا بسبب أزمة كورونا ادت لتأجيل طرحها.

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