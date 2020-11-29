أسعار الأسماك اليوم الأحد 28-11-2020 .. كيلو البلطي بـ 18 جنيه

تراوح سعر كيلو البلطي 14.50 إلى 18جنيهًا، وقشر البياض ما بين 60إلى ٨٦جنيهًا وتراوح سعر فيليه البلطي بين 30 و100 جنيه، وسجل البياض البلدي 70 إلى 80 جنيهًا، أما البلطي الأسواني فوصل لـ37 جنيهًا، فيما بلغ سعر الماكريل 35 جنيهًا وتراوح سمك الوقار بين 80 و90 جنيهًا.





وسجل سعر الجمبري المجمد 165 جنيهًا، أما القراميط فبلغ 20 جنيهًا، والمكرونة السويسي ٦٥ جنيهًا، والبوري الممتاز فتراوح بين 32 إلى 48 جنيهًا، كما تراوح سعر سمك كاليماري بين 110 إلى 160 جنيهًا، فيما بلغ سعر السردين المجمد من 15 إلى 25 جنيهًا.





وتراوح سعر البربون " 1 " 40 – 46 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 32 – 38 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار وسعر القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها، وتراوح سعر الثعابين بين 50-210.جنيها، وسعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.



